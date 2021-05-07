 نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون خدمة المجتمع يفتتح غرفة اختبار راڤن بكلية الدراسات العليا للطفولة - بوابة الشروق
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نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون خدمة المجتمع يفتتح غرفة اختبار راڤن بكلية الدراسات العليا للطفولة

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
عمر فارس
نشر في: الجمعة 7 مايو 2021 - 7:35 م | آخر تحديث: الجمعة 7 مايو 2021 - 7:35 م
افتتح الدكتور هشام تمراز نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة غرفة الوظائف التنفيذية، غرفة اختبار راڤن، بمركز رعاية ذوى الإحتياجات الخاصة التابع لكلية الدراسات العليا للطفولة وذلك بحضور الأستاذة الدكتورة هويدا الجبالى عميد الكلية والدكتور حمد الكحكي مدير مركز ذوى الإحتياجات الخاصة التابع للكلية، والدكتور منال عمر مديرة وحده الطب النفسي، والدكتور إيمان جمال، والدكتور هشام محسن.

وكان أحد الأندية قد ساهم في تأسيس الغرفة، حيث تبرع بإعدادها وتجهيزها لأطفال مركز ذوى الإحتياجات الخاصة بالكلية.

ووقعت الدكتورة هويدا الجبالي، برتوكول تعاون لفتح المزيد من مجالات العمل.

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