الحكومة الكولومبية تدعو قادة الاحتجاجات إلى الحوار لتهدئة التوترات

دعت الحكومة الكولومبية اليوم /الخميس/ قادة الاحتجاجات إلى الدخول في حوار في محاولة لتهدئة التوترات بعد أكثر من أسبوع من المظاهرات ضد الرئيس إيفان دوكي.



وأوضحت شبكة "فرانس 24" الإخبارية في نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم أن 24 شخصا على الأقل قتلوا في مصادمات بين المتظاهرين وقوات الأمن في كولومبيا بينما أصيب مئات آخرون.



وقام الآلاف من الكولومبيين خلال الفترة الماضية بتنظيم احتجاجات للتعبير عن غضبهم من سياسات الحكومة بشأن الصحة والتعليم وعدم المساواة، كما نددوا بما يرون أنه رد عنيف من جانب قوات الأمن.



ونقلت الشبكة الفرنسية عن المستشار الرئاسي ميجيل سيبالوس قوله في تصريحات له إن "علينا أن نستمع إلى كل القطاعات في البلاد ولكن على البلاد أيضا الاستماع إلى الحكومة"، مشيراً إلى أن ذلك يشمل المحتجين وغير المحتجين.



وأكد المستشار على أن الحكومة ستلتقي بقادة الاحتجاج بمن فيهم لجنة الإضراب الوطنية يوم الاثنين المقبل.