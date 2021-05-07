لجنة الأمن بالبرلمان العراقي تدعو لإخضاع عودة نازحي الهول لتقييم أمني

دعا عضو لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان العراقي مهدي تقي، اليوم الخميس، إلى إخضاع عودة العوائل النازحة في "مخيم الهول" في سوريا إلى تقييم أمني.

وقال تقي، في تصريحات خاصة لقناة "السومرية نيوز" العراقية، إن "عودة العوائل النازحة في مخيم الهول يجب أن تخضع لتقييم أمني جيد لمنع عودة عناصر التنظيم الإرهابي إلى مدينة الموصل".

وأضاف أن "هناك نية لتشكيل لجنة بعد عيد الفطر لدراسة أوضاع النازحين في هذا المخيم وإعادة العوائل المظلومة التي أخذها داعش كرهائن ومنع عودة العوائل التي ينتمي بعض أفرادها إلى داعش".

وأشار تقي إلى أنه "يجب على الحكومة أن تولي هذا الملف اهتمامًا بالغًا كون هذا المخيم يمثل قنبلة موقوتة يمكن أن تنفجر في أي وقت مهددة بعودة الإرهاب وسيطرته على محافظات عراقية".

وكان محافظ نينوى نجم الجبوري، أكد في وقت سابق اليوم عدم وجود أي تعليمات بشأن إعادة "عوائل داعش" من مخيم الهول إلى المحافظة، فيما أشار إلى وجود رفض شعبي عراقي لذلك.