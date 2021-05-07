المالديف: إصابات محمد نشيد لا تهدد حياته

صرح وزير الداخلية في جزر المالديف، عمران عبد الله، بأن الإصابات التي تعرض لها الرئيس السابق للبلاد ورئيس البرلمان الحالي محمد نشيد، إثر الانفجار الذي وقع، اليوم الخميس، قرب منزله لا تهدد حياته وأن الحكومة ستطلب مساعدة وكالات أجنبية في التحقيقات المتصلة بالحادث.

وأوضحت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية اليوم أن الشرطة في جزر المالديف أعلنت بدء تحقيقات حول الانفجار وحثت المواطنين على الامتناع عن الذهاب إلى منطقة الانفجار في العاصمة ماليه.

وأوضحت الشبكة أن صورًا على وسائل التواصل الاجتماعية أظهرت دراجة نارية محطمة في مكان الحادث لكن الشرطة لم تذكر ما إذا كان الانفجار محاولة للاغتيال.

وكانت مصادر إعلامية في جزر المالديف قد أفادت في وقت سابق اليوم بأن الرئيس السابق للبلاد محمد نشيد تعرض لإصابات مختلفة نتيجة تفجير وقع خارج منزله. وأضافت أن سائحا أجنبيا أصيب بالحادث أيضا.

ويُعالج نشيد في مستشفى بالعاصمة إثر الإصابة في الحادث.

يُشار إلى أن نشيد (53 عامًا)، شغل منصب الرئيس من عام 2008 حتى عام 2012 حينما استقال وسط احتجاجات عامة.