أصدر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر أمرا بإعفاء علي شريف العمادي، وزير المالية، من منصبه، وأن يُعهد إلى علي بن أحمد الكواري، وزير التجارة والصناعة، بالإضافة إلى مهام منصبه، القيام بأعمال وزير المالية.



يأتي الأمر الأميري بعدما أصدر النائب العام القطري أمس الخميس أمرا بالقبض على شريف العمادي على خلفية جرائم متعلقة بالوظيفة العامة.



وقال مكتب النائب العام، في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء القطرية (قنا) أمس الخميس إنه "بعد الاطلاع على الأوراق، وما أرفق بها من تقارير، أمر النائب العام بالقبض على وزير المالية علي شريف العمادي، وسؤاله عما أثير بالتقارير من جرائم متعلقة بالوظيفة العامة، تمثلت بالإضرار بالمال العام، واستغلال الوظيفة، وإساءة استعمال السلطة".



وأمر النائب العام بفتح تحقيقات موسعة في الجرائم المثارة بالأوراق المقدمة.