روسيا تدعو للالتزام بميثاق الأمم المتحدة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الجمعة، إن بلاده تدعو جميع الدول إلى الالتزام بأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

وأضاف لافروف، في تصريح نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية: "روسيا تدعو جميع الدول عند وضع نهجها في السياسة الخارجية أن تلتزم بأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وضمان احترام المساواة في السيادة بين الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وتسوية النزاعات عن طريق الوسائل السياسية والدبلوماسية، ورفض التهديد بالقوة واستخدامها".

وفي سياق آخر، أكد لافروف أن روسيا لا تقبل محاولات الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، لفرض الشمولية والإملاءات في العلاقات الدولية.

وأشار لافروف، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي، إلى أن أحد الأمثلة على إدخال أساليب الإملاء هو ممارسة العقوبات أحادية الجانب غير القانونية التي ينفذها الغرب، "والتي يتم استخدامها، دون أي أساس قانوني دولي".

وقال: "في حالة حدوث جائحة، فإن مثل هذه القيود تقلل بشكل كبير من قدرة عدد من الدول النامية على مقاومة انتشار العدوى".