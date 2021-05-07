كلوب: صلاح الإنسان أفضل من اللاعب

أشاد يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول الإنجليزي بمحمد صلاح، نجم فريقه والحائز على جائزة لورويس أمس الخميس، حيث ووصفه بأنه "شخص أفضل مما هو لاعب".

وقال كلوب في تصريحات نقلتها شبكة This is Anfield :"الكل يعرف، عندما تفكر في محمد صلاح، فأنت تفكر أولاً وقبل كل شيء في لاعب كرة قدم متميز. هداف رائع، وتكتيكي خارق وشاب حسن المظهر على الأرجح".

وأضاف :"ما لا تراه وما لا تعرفه ربما هو نوعية الشخص الجيد الذي هو عليها. إذا قلت لك إنه شخص أفضل مما هو لاعب، فقد تكون قادرًا على تخيل أي نوع من اللاعبين هو".

وأتم المدرب الألماني قائلًا :"صلاح، لك بجدارة تهانينا. إنها جائزة كبيرة أخرى بالنسبة لك".

وحصل صلاح على عدد لا يحصى من الألقاب الفردية خلال الفترة التي قضاها في ليفربول، لتكمل إنجازاته مع الريدز على أرض الملعب.

وشهد العام الماضي فوزه بالدوري الإنجليزي الممتاز، بتسجيله 19 هدفًا وصناعة 10 تمريرات حاسمة في 34 مباراة، ليقود فريق كلوب إلى الفوز بالبريميرليج لأول مرة منذ 1990.

ويعتبر صلاح أحد أكثر اللاعبين تأثيراً في تاريخ ليفربول، حيث يحتل حالياً المركز 12 في قائمة الهدافين على مر التاريخ.