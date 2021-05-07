قاد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة حملة مكبرة سيراً على الأقدام من الساعة التاسعة من مساء اليوم، ومع اللحظات الأولى لبدء تنفيذ القرارات الصادرة عن اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد بمجلس الوزراء بالتزامن مع حملات مماثلة بجميع مراكز ومدن المحافظة.

وشملت الجولة شوارع مدينة دمنهور بتفقد عدد من المحال (سوبر ماركت) والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات بها، كما التقى مع عدد من المواطنين والمارة مؤكدا على أهمية ارتداء الكمامة حرصا على سلامتهم.

وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع عدد 8 محال مخالفة منهم "كافتيريا ومعصرة ومركز خدمة سيارات" تم توقيع الغرامة المقررة بقيمة 4000 جنية لكل منها كما تم تحرير عدد 6 مخالفات، لعدم ارتداء الكمامات وسحب رخصة سيارة سيرفيس لعدم ارتداء الكمامة.

وشدد المحافظ علي ضرورة الالتزام بتطبيق كافة القرارات الصادرة والتي تشمل غلـق كـل المحال والمـولات التجارية والمقاهي والمطاعم والمسارح ودور السينما مع السماح للمطاعم بتوصيل الطلبات للمنازل بعد 9م، وذلك اعتبارا من اليوم ولمدة أسبوعين حتی ۲۱ مايو ٢٠٢١، مع استثناء محال السوبر ماركت والبقالة والأفران والمخابز والصيدليات.

مشيراً إلى قيام جميع رؤساء المراكز والمدن ورؤساء القرى بتنفيذ حملات وجولات مماثلة كلاً فى موقعه لتطبيق كافة القرارات الخاصة بالإغلاق خلال المواعيد المحددة بجميع مراكز ومدن المحافظة.

شارك بالحملة اللواء محمد شوقي بدر السكرتير المساعد وعادل عبد الكريم رئيس مدينة دمنهور، وشرطة المرافق، وإدارات الأزمات والرقابة والمتابعة والإشغالات.