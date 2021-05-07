فلسطين: إصابة العشرات بالاختناق خلال قمع الاحتلال للمسيرة الأسبوعية

أصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين بالاختناق، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان، والمطالبة بفتح الشارع الرئيسي للقرية المغلق منذ نحو 18 عامًا.

وذكر تليفزيون فلسطين، اليوم الجمعة، أن شهود عيان أفادوا، بأن جنود الاحتلال هاجموا المشاركين في المسيرة بقنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، ما أدى لإصابة عشرات المواطنين بحالات اختناق بينهم أطفال، عولجوا جميعهم ميدانيا.

وفي نفس السياق، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مواطنين أحدهما مصاب، من حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، وأفاد شهود عيان، بأن جنود الاحتلال اعتقلوا المواطن صالح أبو ذياب، علما بأنه مصاب، عقب توافد المتضامنين والمواطنين إلى الحي لتنظيم مسيرة دعم وإسناد للأهالي هناك.

وأضافوا، أن الاحتلال اعتقل أيضًا الشاب عريب محمود من الشيخ جراح، ونصب حاجزًا عسكريًا قرب المدخل الرئيسي للحي، في محاولة لمنع المواطنين من الوصول إليه.