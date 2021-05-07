جابان أيرلاينز تتراجع عن نشر توقعات أرباحها بسبب جائحة كورونا

قال مصدر مطلع إن شركة الطيران اليابانية جابان أيرلاينز لن تصدر توقعات لنتائجها للعام المالي الحالي الذي بدأ اول ابريل الماضي، عندما تنشر نتائجها المالية اليوم الجمعة، في ظل استمرار حالة الشلل التي تعاني منها صناعة الطيران نتيجة جائحة فيروس كورونا المستجد.



ومن المتوقع أن تعلن ثاني أكبر شركة طيران في اليابان اليوم تحقيق خسائر تشغيل بقيمة 80 مليار ين (732 مليون دولار) خلال العام المالي الماضي بحسب تقديرات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء رأيهم.



في المقابل من المتوقع إعلان منافستها أيه.إن.أيه هولدنجز تحقيق أرباح تشغيل بقيمة 28 مليار ين خلال العام المالي الماضي بفضل تعافي السوق الداخلية.



يأتي ذلك فيما تتجه الحكومة اليابانية إلى تمديد حالة الطوارئ في العاصمة طوكيو بسبب كورونا حتى نهاية أيار/مايو الحالي وتوسيع نطاقها إلى مناطق أخرى مع تزايد معدلات الإصابة بالفيروس.



تأتي هذه الخطوة قبل ثلاثة أشهر من انطلاق دورة الألعاب الأوليمبية التي تستضيفها العاصمة طوكيو، في حين تطالب أغلبية يابانية بتأجيل أو إلغاء الدورة وفقا لاستطلاعات الرأي.