ماليزيا تعلق حركة الطيران مع باكستان ودول أخرى بعد ارتفاع الإصابات بكورونا

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أعلنت ماليزيا تعليق حركة الطيران مع باكستان وعدد من الدول الأخرى بدءا من غدا السبت، وذلك بعد ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا في تلك الدول خلال الأسابيع الأخيرة.

وقالت سلطات الهجرة الماليزية - حسبما ذكرت شبكة "جيو نيوز" الباكستانية، اليوم - إنه سيمنع دخول المواطنين القادمين من باكستان وبنجلاديش وسريلانكا ونيبال دخول البلاد بدءا من الفترة المحددة.

وأضافت الشبكة أن حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والمسئولين معفيين من القرار.

وكانت الخطوط الجوية الباكستانية أعلنت توقف حركة الطيران إلى ماليزيا عقب القرار الماليزي الأخير.

يذكر أن ماليزيا أعلنت الشهر المنصرم تعليق حركة الطيران مع الهند بسبب تفاقم أزمة فيروس كورونا بها.