مصرع سيدة وإصابة 13 آخرين فى حادث انقلاب سيارة أجرة بالوادى الجديد

لقيت سيدة مصرعها، فيما أصيب 13 آخرين إثر انقلاب سيارة أجرة وتفحمها بطريق الخارجة-أسيوط، اليوم الخميس، بمدخل قرية الشركة 8 شمال مركز الخارجة فى الوادى الجديد، حيث اختلت عجلة القيادة بيد السائق عند أحد المنحنيات مما ادى إلى انقلاب السيارة واشتعال النيران بها وتفحمها.

كان اللواء محمد توفيق، مدير أمن الوادى الجديد، تلقى إخطارا يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة أجرة بطريق الخارجة-أسيوط أمام مدخل قرية الشركة 8.

أسفر الحادث، عن وفاة فايزة عبد الرحيم أبو الحسن، 35 عاما، وإصابة كل من سهيلة عصام محمود، 26 عامًا، قرشى إبراهيم منصور، 37 عامًا، محمد حمودة محمد 22 عامًا، أمل أسامة حرباوى 27 عامًا، محمود رجب محمد 20 عاما، محمود مهران محمد، 21عامًا، إيمان صبحى رفاعى 38 عاما، محمد عصام فتحى 20 عامًا، عبد الجواد خميس عبد البارى 35 عاما، وكيل رجب صديق محمد 40 عامًا، مصطفى أسامة حسن 19 عامًا، حنفى محمد حنفى 20 عامًا، أحمد حسين عبد الله، 38 عامًا.

جرى نقل المصابين لمستشفى الخارجة العام للعلاج، وتحويل 4 حالات منهم لمستشفى أسيوط الجامعي، وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.