بايدن يوقع مرسوما باستمرار العمل بحالة الطوارئ فيما يتعلق بسوريا

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وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن مرسوما يمدد "حالة الطوارئ الوطنية" المتعلقة بالأوضاع في سوريا لعام آخر.

وقال بايدن في مرسوم نشره البيت الأبيض عبر موقعه الإلكتروني اليوم الجمعة: "أمدد لسنة إضافية واحدة نظام حالة الطوارئ المعلنة ردا على إجراءات الحكومة السورية".

يذكر أن تمديد نظام حالة الطوارئ سيسمح للولايات المتحدة بمواصلة تجميد ممتلكات وأصول عدد من الأشخاص المرتبطين بالحكومة السورية، فضلا عن حظر تصدير بعض السلع.

بالإضافة إلى ذلك، وقع بايدن أوامر مماثلة لتمديد نظام حالة الطوارئ في بعض جمهوريات إفريقيا الوسطى والعراق.