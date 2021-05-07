مجموعة كوميرتس بنك تتوصل إلى اتفاق مع النقابات العمالية بشأن خفض الوظائف

قطعت مجموعة كوميرتس بنك المصرفية الألمانية، المتعثرة/ خطوة أخرى صوب الاستغناء عن حوالي ربع موظفيها على مستوى العالم بتوصلها إلى اتفاق مع ممثلي العمال اليوم الجمعة بشأن التقاعد المبكر وخفض عدد ساعات العمل.



وقالت المجموعة إنها تهدف إلى شطب الوظائف من خلال ترتيبات التقاعد بشكل أساسي، سواء التقاعد الجزئي أو التقاعد المبكر.



وقال سابين شيمتروث، رئيس الموارد البشرية، بالمجموعة: "لقد وجدنا حلولًا عادلة ومقبولة ومسؤولة اجتماعيًا لموظفينا. ويمثل الاتفاق بشأن المصالح والخطة الاجتماعية إطار العمل الذي يتيح إنهاء المفاوضات بحلول نهاية العام".



ووفقا لنقابة فيردي لعمال الخدمات في ألمانيا، فإن العاملين في كوميرتس بنك من المولودين قبل عام 1968 يمكنهم العمل نصف الوقت لمدة 8 سنوات أو الحصول على تقاعد مبكر سبع سنوات.



وستكون هناك مكافآت لمن يختار تغيير عمله داخل المجموعة. كما يمكن للموظفين الحصول على مكافأة نهاية خدمة.



وفي نفس الوقت لم تستبعد المجموعة خيار التسريح الإجباري لعدد من الموظفين.



ومن المنتظر اتخاذ القرارات النهائية بشأن خطة خفض العمالة خلال الربع الأول من 2022.