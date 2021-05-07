رصف ورفع كفاءة طرق دمياط بـ حوالي 290 مليون جنيه خلال عام

أصدرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بيانا يضم انجازات المحافظة، من مشروعات قومية وخدمية في معظم القطاعات، بمناسبة احتفال محافظة دمياط بعيدها القومي، من بينها قطاع الطرق، بمبلغ 289.845.330 جنيها، والذي ضم أعمال تطوير ورصف طريق الدكتور علي مصطفى مشرفه "الترعة الشرقاوية" بطول ٧.٥ كم بتكلفة إجمالية ١٦٠ مليون جنيه، ورفع كفاءة ورصف طريق كورنيش النيل بمدينة دمياط بطول ٣كم بتكلفة ٤٠ مليون جنيه، ورصف منطقة شمال وجنوب منطقة دمياط بتكلفة ٣١.١٠٠ مليون جنيه.

أيضا رفع كفاءة ورصف طريق صلاح سالم بتكلفة ٦.١١١.٦٨٨ مليون جنيه، ورفع كفاءة ورصف كورنيش النيل بمدينة فارسكور بتكلفة ١٠.٨٩٥.٤٩٩ مليون جنيه، ورفع كفاءة ورصف مدخل مدينة ميت أبو غالب بقيمة تقدر ب ٧.٢٨٨.٤٠١ مليون جنيه، ورفع كفاءة ورصف شارع بورسعيد و كورنيش النيل بمدينة السرو، بتكلفة تقديرية ٢٠ مليون جنيه، وتطوير ورفع كفاءة ورصف شارع الثورة بمدينة كفر سعد، بتكلفة قدرها ١٢.٤٦٦.٣١٠ مليون جنيه، وتطوير وتجميل الأرصفة الجانبية والجزيرة الوسطى بطريق المحور ٢.٠٨٣.٣٣١ مليون جنيه.