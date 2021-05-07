محافظ أسوان يعرض على وزير الإسكان إنشاء حي أسمرات النيل الجديد

قال محافظ أسوان أشرف عطيه إنه عرض على وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، مقترح إنشاء مجتمع عمراني سكني جديد كبديل للعشوائيات ( حي أسمرات النيل ) بالامتداد الشرقي لحي الصداقة الجديد على مساحة ٤١ فدانا من أجل توفير سكن آمن وملائم للمواطن الأسوانى.

وأضاف المحافظ أنه يجري حالياً تطوير منطقة الصحابى وسط مدينة أسوان والمدرجة ضمن المناطق العشوائية غير الآمنة والتي تضم 853 أسرة تم تعويض 337 أسرة في المرحلة الأولى بتسليمهم تعويضات سكنية ومادية وبيت ريفى ومحلات تجارية، فى حين تبقى 516 أسرة سيتم تعويضهم في المرحلة الثانية دون الإضرار بمصالح الأهالي والمجتمع معاً وخاصة بعد إنشاء 3 عمارات بالمنطقة تضم 144 وحدة سكنية كاملة المرافق والتشطيب بتكلفة 26 مليون جنيه وبتمويل من صندوق تطوير العشوائيات بمجلس الوزراء، وهو الذى يتوازى مع وضع تخطيط عمراني شامل يعمل على إحداث نقلة حضارية لهذه المنطقة بخلق مبان آمنة وذات واجهة جمالية، وأيضاً محاور مرورية جديدة، بجانب المنشآت الخدمية.

يذكر أن الدكتور عاصم الجزار يرافقه محافظ أسوان، قاما بجولة تفقدية لمنطقة الصحابي وسط مدينة أسوان، كما تفقدا عدد من المشروعات بمدينة أسوان الجديدة ، منها مشروعات الممشى السياحي والإسكان الاجتماعي ومستشفى أسوان الجديدة والتي تقع على مساحة ٣ آلاف م٢ ويسع ١٥٨ سريرا وتم إنهاؤه بنسبة ٥٠ ٪.