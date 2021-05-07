عبر البرتغالي ماريو بالما، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي، عن سعادته بقيادة الفريق، لافتًا إلى أنه يسعىإلى الفوز بكل البطولات وتكرار تجربة مواطنه مانويل جوزيه مع فريق كرة القدم.

وأكد بالما أنه يعرف الكثير عن الأهلي الذي يعتبر أحد أكبر الأندية في إفريقيا، وأنه يشعر بالفخر الشديد لتولي المهمة التي يسعى إلى النجاحفيها، وذلك من خلال منظومة النادي الاحترافية، وأنه يتوقع ذلك من خلال الجهاز المعاون له.

وأوضح: «لدينا مهمة صعبة ولا يوجد الكثير من الوقت على مباريات نصف نهائي بطولة الدوري، لكن ما نملكه هو العمل بكل جدية وبذل أقصىما لدينا من أجل المنافسة على اللقب».

وأضاف أنه ولد في غينيا بيساو، وعاش 45 عامًا في أنجولا إلى جانب عمله في الأردن والبرتغال وتونس، وأنه سعيد للغاية في مصر، لافتًا إلىأنه زار مصر أكثر من مرة ولديه انطباعات إيجابية للغاية عن البلد، وأنه رغم معرفته بالكثير عن الأهلي إلا أنه اكتشف أنه أكبر وأعرق مما كان فيتصوره قبل القدوم للعمل به.

وأوضح أن الأهلي نادٍ كبير ليس فقط في إفريقيا وإنما في الشرق الأوسط خاصة على مستوى كرة القدم، وأن هدفه الوصول بكرة السلة إلى هذاالمستوى وأنه سوف يسعى جاهدًا إلى تحقيق هذا الأمر.

وأضاف: «كرة السلة لعبة جماعية، البعض يعتقدون أننا نلعب لعبة فردية مثل التنس، هذه هي العقلية التي سأحاول تطبيقها هنا. إنها لعبةجماعية وإننا إذا عملنا معًا ستصبح الأمور أكثر سهولة. هذا ما أسعي إليه، لا يوجد لاعب يفوز بمفرده، وهو ما سأسعى لتطبيقه هنا. هذه لعبةجماعية ونحن يجب أن نعمل معًا لنفوز، الجماهير ومجلس الإدارة والمدربون واللاعبون. إنها ليست مهمة شخص واحد، لن ينجح أي شخص فيالفوز وحده، هذا أمر مهم، وهذه رسالتي للجميع هنا أننا علينا العمل معًا لنفوز».

وعن وجود طارق الغنام مديرًا للفريق قال: «أعرف طارق الغنام من وقت طويل جدا، لأنني واجهت مصر كثيرًا حين كنت مدربًا لأنجولا، وأعرفه جيدًالأننا كنا نتحدث كثيرًا، لذلك أنا سعيد أنه موجود هنا، لأنه سيساعدني كثيرًا وهو أمر مهم لأنه مدير الفريق وسنعمل معًا. أنا أعرفه منذ وقت طويلونحن أصدقاء وهذا ما سيسهل المهمة. إنه يعرف كرة السلة، لعب على مستوى المنتخب الأول وفي البطولات الإفريقية مع النادي والمنتخب، لذلكسيكون مدركًا تمامًا لما أحتاجه للمساعدة في تطوير الفريق».

وأكد بالما أن الأهلي يمتلك لاعبين جيدين وأنه يعرف أن الفريق قوي كما أن النادي كبير جدا جدا، ومن أهم الأشياء التي يجب على اللاعبينمعرفتها من الآن أن اللعب في الأهلي أمر مهم وكبير، وأنهم يلعبون لأكبر نادٍ في مصر وأحد أكبر الأندية في إفريقيا والعالم، وهذه رسالته للجميع،لذلك يتوقع أن يقدم اللاعبون كل ما في وسعهم.

وانتقل للحديث عن مانويل جوزيه، وأوضح: «أعرف مانويل جوزيه وأنا سعيد بالوجود هنا، حيث كان مدربًا عظيمًا وقام بعمل رائع هنا. ليس منالسهل على أي مدرب التتويج بأكثر من خمس بطولات إفريقية. إنه يحب النادي الأهلي ويتحدث عنه كثيرًا في البرتغال، وهدفي أن أحقق نجاحًامثل الذي حققه هنا».