محافظ بني سويف: استلام 74 ألف طن قمح بالصوامع منذ بداية موسم التوريد

تابع محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العمل في منظومة توريد واستلام القمح للموسم الحالي والذي بدأ في منتصف شهر أبريل الماضى، مشيراً إلى متابعته للتسهيلات المقدمة عن طريق تقارير غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة المتصلة بالغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية السبع.



وأعلن هاني أن إجمالي الكميات الموردة، حتى صباح اليوم، بلغ 74 ألف و31 طن، بنسبة 37% من المستهدف توريده هذا الموسم.



جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير قسم صيانة الحبوب بمديرية التموين، حول سير العمل في توريد واستلام محصول القمح للموسم الحالي 2020/2021، وذلك للاطمئنان على انتظام أعمال التوريد واستلام الأقماح ضمن خطة المحافظة المعدة مسبقًا بالتنسيق مع وزارتي التموين والزراعة لتوفير الوقت والجهد على المزارعين، حيث تم تشكيل لجنة لتنفيذ هذه الخطة برئاسة مدير عام التموين وعضوية مدير عام الزراعة، رئيس قسم صيانة الحبوب، مديري التفتيش المالي والإداري والشؤون القانونية والمالية بالمحافظة، وهيئة سلامة الغذاء، والتي تتولى الإشراف ومتابعة عمليات استلام وتوريد القمح في بداية ونهاية موسم التوريد، والتنسيق مع أعضاء لجان الاستلام والتوريد بكل موقع تخزيني، وإعداد التقارير والبيانات اليومية اللازمة.



يذكر أن إجمالي المساحات المنزرعة بمحصول القمح بجميع مراكز المحافظة تقدر بـ123 ألف و416 فدان على مستوى المحافظة بإنتاجية متوقعة تصل إلى 2 مليون 221 ألف و488 إردب بما يعادل (333 ألف و556 طن)، فيما يبلغ إجمالي السعات التخزينية أكثر من 230 ألف طن تقريبا موزعة على صوامع وهناجر وشون عامة، وشون ترابية، بمستهدف توريد 200 ألف طن هذا الموسم، وذلك بجانب أكثر من 30 مركز تجميع بمراكز ومدن المحافظة.