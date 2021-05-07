ضبط شخص لقيامه بإنشاء منظومة اتصالات لتوزيع خدمات الإنترنت بدون ترخيص

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالغربية لقيامه بإنشاء منظومة اتصالات لتوزيع خدمات الإنترنت بدون ترخيص.

كانت معلومات الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات قد أكدت قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة قطور بالغربية) بإنشاء منظومة اتصالات لخدمات الإنترنت والإعلان عنها وتقديم خدماتها للمواطنين دون الحصول على ترخيص من الجهات المعنية مقابل مبالغ مالية بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية والجهات المعنية، تم ضبطه، وبتفتيش مسكنه، تم العثور على كافة الأجهزة المعدة للنظام (2 طبق لبث وإرسال الإنترنت – 6 راوتر ماركات مختلفة – 5 سويتش ماركات مختلفة - مقوي إشارة خارجي – مجموعة من الشواحن والوصلات الكهربائية الخاصة بالشبكة) .

وأقر المتهم ،عقب مواجهته، بقيامه بإنشاء تلك الشبكة وتوزيع خدمة الإنترنت على المواطنين مقابل مبلغ مالي يتم تحصيله منهم شهرياً، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية .

يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها.