الحياة بدون سكر أحلى

لعب الملح والسكر والنار دورا جوهريا فى تاريخ علاقة الإنسان بالطعام منذ بدء الخليقة. حلاوة المذاق التى اقترنت باكتشاف السكر كانت دائما محل اهتمام الإنسان اهتماما لا يخلو من جدل يجعل منه مثار حديث لا ينقطع ومعلومات منها المؤكد ومنها أيضا الذى يحتاج لتصحيح.



< هل هناك أنواع من السكر أكثر صحة من غيرها؟

أكثر أنواع السكر شيوعا فى الاستخدام سكر المائدة الأبيض الذى يستخدم منزليا فى تحلية الشاى والقهوة وصناعة أصناف الحلوى. لكن هناك أيضا السكر البنى، سكر البنجر، وسكر القصب، ثم السوائل الطبيعية مثل العسل وعسل لحاء الأشجار (المابل) الأكثر شهرة فى كندا على سبيل المثال.

لا تختلف أنواع السكر وفقا لمعايير تصنفها أكثر صحة أو أفضل بالنسبة للإنسان لكن يمكن قياسها إلى ما تدل عليه وفقا لترتيبها على قائمة ما يطلق عليه العامل السكرى أو Glycemie index ذلك العامل الذى يشير إلى قدرة السكر على التأثير فى منسوب السكر فى الدم إثر تناوله وسرعة ارتفاع نسبة السكر إذا ما كانت سريعة أو بطيئة نسبيا. بمعنى آخر يحدد أثر تناول الكربوهيدرات على نسبة ارتفاع السكر فى الدم وبأى سرعة. كلما كان الارتفاع أقل وبسرعة بطيئة كان نوع الكربوهيدرات أكثر صحة.

بينما يسجل شراب المابل ٥٤ على العامل السكرى يسجل سكر المائدة ٦٥ أما أسوأ أنواع السكر إذا جاء الحديث عن الصحة فإنها تلك السوائل السكرية التى تستخدم فى صناعة الحلوى وأنواع الجاتوه والمعروفة بالمحلول السكرى للفراكتوز. أما تعبير «عضوى» إذا ما اقترن بالسكر الذى تم تصنيعه من البنجر أو من القصب فيعنى أن تلك المحاصيل لم تستخدم فيها المبيدات الكيماوية أثناء زراعتها فى الأرض ولا علاقة لها بنوع السكر نفسه.



< هل يجب الامتناع عن تناول السكر نهائيا لأحوال أكثر صحة للإنسان؟

الواقع أن تفادى السكر نهائيا لا يحقق مكاسب صحية للإنسان كما يتراءى للبعض. الإقلال من تناول السكر بالفعل يحقق فوائد صحية عديدة للإنسان بالطبع هذا أمر ملزم لمرضى السكر. أن يتناول الإنسان غذاء يشكل فيه السكر ١٠٪ من مصدر الطاقة أمر بالفعل يوجه به أخصائيو التغذية الطبية ويتبناه العلم غير أن السكر فى الواقع يتسلل إلى طعام الإنسان متخفيا فى صور كثيرة غير تلك الواضحة والمعروفة. على سبيل المثال فى مختلف أنواع الصلصات التى تضاف للسلاطة وأنواع الكاتشب والمستردة والمايونيز وغيرها لذا يجب الانتباه إلى مضمون ما يستخدم الإنسان من ألوان الطعام سابق التجهز.



< أيهما أكثر فائدة سكر العصائر الطبيعية أم مشروبات الصودا؟

يشير العلم إلى أن نسبة السكر فى العصائر الطبيعية تقارب نسبته فى مشروبات المياه الغازية. بالطبع يتبادر للذهن أن العصائر الطبيعية أفضل من الصودا! قد يكون الأمر كذلك لو عمد الإنسان لتناول ثمر الفاكهة بدلا من عصرها للاستفادة ببعض عناصرها من فيتامينات وألياف، لكن العصير يخلصها من تلك الفائدة ليبقى السكر. يشير أطباء التغذية بأن أفضل الحلول هو شرب الماء مع إضافة بعض من شرائح الفاكهة إليه كالليمون والبرتقال أو الفراولة.



< هل تناول السكر بكثرة يقود إلى الإصابة بمرض السكر؟

تناول السكر ولو بشراهة لا يقود للإصابة بمرض السكر إنما يقود إلى مضاعفات تشكل عبئا على الإنسان وتؤدى إلى دائرة مفرغة تعوق انتظام عمليات التمثيل الغذائى الهامة لدى مريض السكر أو حتى الإنسان السليم.

السكر من النوع الأول ينشأ نتيجة لخلل فى المناعة الذاتية فينتج الجسم خلايا مناعية تدمر خلايا البنكرياس المنتجة للانسولين. يظهر المرض مبكرا فى صورة أعراض قاسية تتطلب علاجا مدى الحياة بهرمون الانسولين الذى يبذل العلم الآن جهدا خالصا لتوفيره بصورة منتظمة تماثل تلك التى تحدث بصورة طبيعية فى جسم الإنسان. تكاد الأبحاث تصل إلى صيغة توفر للإنسان مضخة انسولين تعمل وفقا لحاجة الإنسان فى منظومة تحاكى الطبيعية. تستشعر مضخة الانسولين حاجة الجسم للجلوكوز فتبدأ فى ضخ الانسولين إلى الحد الذى يكفى الإنسان فتتوقف. تم إنتاج تلك المضخة بالفعل لكن الأمر مازال فى مراحل تستحق مزيدا من الاتقان لتؤدى الوظيفة فى تطابق مع العملية الحيوية التى يقوم بها البنكرياس تماما.



< هل جرعة كبيرة من السكر تحث على النشاط والتركيز؟

ظلت تلك الفكرة مسيطرة إلى وقت قريب حتى أن جاءت النصائح للأمهات بتفادى تناول الأطفال للسكر فى أوقات متأخرة إذا كان الاعتقاد أن ذلك يسبب نشاطا ملحوظا وحركة لا تهدأ. حتى سجلت جامعة ألمانية نتائج دراسة موسعة عن أثر السكر على الإنسان فجاء فيها أن تناول جرعات كبيرة من السكر فى وجبة عالية من الكربوهيدرات إنما تتسبب فى رغبة فى الكسل والراحة وتقترن بتراجع فى وظائف الذهن والرغبة فى العمل. حتى لدى الأطفال فقد عزت الدراسة لحظات النشاط الزائد إلى مشاعر السعادة بتناول الحلوى أو المشاركة فى احتفال وليس إلى الحلوى ذاتها.

فى النهاية يظل السكر هو حلو الطعام الذى لا يجب أن يتخلى عنه الإنسان بصورة مبدئية إذ إن أهميته دائما محل اعتبار لكن فى مقادير أقل حتى تبدو بالفعل الحياة فى صحة.. أحلى.