مدرب الأهلي: يقال إن ضغط الدوري يؤثر على الحكام ما بالكم باللاعبين

قال سامي قمصان مدرب الأهلي إن لاعبي الفريق بحاجة لدعم جماهير الفريق، وذلك بعد الفوز على الاتحاد السكندري 2-1 مساء الخميس، في بطولة الدوري.

صرح قمصان عبر قناة ناديه "كانت مباراة عصيبة، وزادت صعوبتها بعد الإخفاق في آخر مباراتين وضغط جدول المباريات، فالكل يعلم هذه الظروف، لكن جهزنا للقاء بشكل جيد، قدمنا مباراة جيدة وحققنا فوزا مهما يعيد الثقة للاعبين قبل مباراة مهمة ضد الزمالك".

وأضاف "في كل دوريات العالم تتأثر الأندية الكبيرة مثل برشلونة وريال مدريد وباريس وبايرن الذي كان يضرب به المثل بضغط المباريات، هذا واقع لا يمكن تجاهله، ولكن نتعامل معه".

واستدرك مدرب الأهلي "لكن أي مدير فني في العالم لم يمر بهذا الموقف باللعب كل 3 أيام وتحت ضغط عصبي وإصابات والمنافسين يحصلون على راحة أكبر، إذا كان هناك مدربا مر بهذه الظروف سيكون مفيدا لنا لنتعلم من تجربته وخبراته".

وأشار "نحاول إيجاد حلول من خلال تدوير التشكيل، لذا كان مهما إشراك أيمن أشرف من أجل مباراتي الزمالك وصن داونز، أحيانا يحالفنا التوفيق".

وشدد سامي قمصان "اللاعبون بحاجة لدعم، فهم بشر، نعلم أن جماهير الأهلي غاضبة بسبب تراجع النتائج.. إلا أنني سمعت الحكم الدولي السابق فهيم عمر يقول إن ضغط المباريات أثر على قرارات التحكيم، فما بالكم باللاعبين الذين يدافعون عن قميص فريق كبير مثل الأهلي ويلعبون كل المباريات بدافع الفوز والمنافسة".

واستطرد "لا يمكن الاستغناء عن السوشيال ميديا أو فصل اللاعبين عنها، لا يمكن تغافلها بشكل تام، فلا نريد أن نبخس حق اللاعبين والبطولات التي حققوها".

وأتم مدرب الأهلي تصريحاته "من الإيجابيات عودة بعض المصابين مثل محمد هاني وأيمن أشرف ثم محمود متولي وحمدي فتحي وعلي معلول وأجايي، وكل اللاعبين الذين شاركوا أمام الاتحاد السكندري أدوا بشكل جيد جدا".