روسيا تُسجل 8 آلاف و386 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

سجلت السلطات الصحية الروسية 8 آلاف و386 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، بارتفاع عن اليوم السابق (7639 إصابة)، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة في عموم البلاد إلى 4 ملايين و863 ألفا و514 إصابة.

وذكر بيان للمركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس كورونا، اليوم الجمعة، أن الإصابات الجديدة تم تسجيلها في 83 منطقة روسية من أصل 85 منطقة مكونة للاتحاد الروسي، مشيرا إلى أن 1154 إصابة من الإصابات الجديدة كانت بدون أعراض سريرية، ما يمثل 13.8 بالمئة من المصابين الجدد.

وأضاف البيان أن العاصمة الروسية موسكو سجلت أكبر عدد من الإصابات الجديدة بواقع 2846 إصابة، تليها مدينة سان بطرسبورج بـ 722 إصابة، فيما سجلت مناطق ضواحي موسكو 608 إصابات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأوضح البيان أنه تم تسجيل 376 وفاة جديدة بالفيروس التاجي خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفيات في عموم روسيا إلى 112 ألفا و622 حالة وفاة.

ولفت بيان المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس كورونا إلى أن 8 آلاف و22 شخصا تعافوا من الفيروس وغادروا المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المتعافين في عموم البلاد إلى 4 ملايين و480 ألفا و360 شخصا.