 إسبانيا تسعى لتمديد إجازات العمال بسبب كورونا لمدة 4 أشهر - بوابة الشروق
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إسبانيا تسعى لتمديد إجازات العمال بسبب كورونا لمدة 4 أشهر

(د ب أ)
نشر في: الجمعة 7 مايو 2021 - 12:20 ص | آخر تحديث: الجمعة 7 مايو 2021 - 12:20 ص

اقترحت الحكومة الإسبانية تمديدا مدته أربعة أشهر لبرنامجها لإجازة العمال، حسبما ذكر موقع إلدياريو الإسباني نقلا عن مسؤولون لم يحدد هوياتهم.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس عن الموقع أن حكومة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز تتفاوض بشأن تفاصيل التمديد مع النقابات العمالية واتحادات الشركات.

طومن المقرر أن تنتهي فترة سريان برنامج الإجازات في إسبانيا بنهاية مايو الجاري.

ويتعهد مسؤولو الحكومة بتمديد خطة الإجازات طالما لزم الأمر.

وأنفقت إسبانيا ودول أوروبية أخرى مليارات اليورو لتغطية جانب كبير من أجور الموظفين الحاصلين على إجازات لتجنب حدوث طفرة في معدل البطالة خلال جائحة فيروس كورونا.

واستفاد مئات الآلاف من العمال، بما في ذلك الكثير بصناعة السياحة، من البرنامج الإسباني.

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