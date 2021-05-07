حملات مكثفة بالأقصر للتأكد من تنفيذ قرارات مجلس الوزارء

قامت الأجهزة التنفيذية والأمنية بمحافظة الأقصر بقيادة محمد عبد الفتاح آدم السكرتير العام للمحافظة والعميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر، بالتنسيق مع مديرية أمن الأقصر بقيادة اللواء رفعت عبد الصمد مساعد مدير أمن الأقصر، بعمل حملة مكبرة داخل مدينة الأقصر، لمتابعة تنفيذ قرارات الغلق المبكر، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا.

يأتي ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر واللواء خالد عبد الحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، لتحقيق الانضباط العام، ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزارء الخاصة بغلق المحال، والمولات التجارية، والمقاهي، والكافتيريات، والمطاعم، ودور السينما، والمسارح، وما يماثلها، في تمام الساعة الـ 9 مساء؛ للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقامت الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة، بقيادة محمد عبد الفتاح آدم السكرتير العام لمحافظة الأقصر، والعميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر، بالتنسيق مع مديرية أمن الأقصر بقيادة اللواء رفعت عبد الصمد مساعد مدير أمن الأقصر، بعمل حملة مكبرة داخل مدينة الأقصر، لمتابعة تنفيذ قرارات الغلق المبكر، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

واستهدفت الحملة شارع التليفزيون والطيب والخليج وسان جوزيف، وتلاحظ خلال الحملة التزام المحلات بتوقيت الغلق وتفهم أهمية اتخاذ الاجراءات الحالية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، فيما عدا 11 محلا استمروا بالعمل بعد مواعيد الغلق المحددة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، كما أسفرت الحملة عن تحرير ٢٦ محضر اشغال، ١١ بائعا متجولا، ٩ نظافة عامة، ٢٣ محضر كمامات، ٥٤ ازالات إدارية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وعلى هامش الحملة وأثناء مرورها خلف منطقة الفيروز وبداية حوض ١٨ تم رصد أعمال بناء مخالف في المهد على مساحة 150 مترا، وتم إيقاف الأعمال واتخاذ الاجراءات القانونية.

شارك في الحملة المقدم خالد الغول مدير إدارة شرطة المرافق، والنقيب محمد عبد الحكيم معاون أول مباحث شرطة المرافق، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وفي نفس السياق قاد العميد علاء عبد الجابر رئيس مركز ومدينة القرنة، حملة مكبرة لمتابعة تنفيذ قرارات الغلق المبكر، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

وتلاحظ خلال الحملة التزام المحلات بتوقيت الغلق وتفهم أهمية اتخاذ الاجراءات الحالية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، فيما عدا 4 محلات استمروا بالعمل بعد مواعيد الغلق المحددة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، كما تم خلال الحملة ضبط مقهيين مخالفين ومصادرة 8 "شيشة" ومستلزماتها وتحرير 14 محضر عدم ارتداء الكمامة وطلب المواطنين التصالح ودفع الغرامة المحددة.

وصرح العميد عبد الله عاشور رئيس مركز ومدينة ارمنت، بأنه تم تنفيذ القرار بالمركز والقرى التابعة له في تمام الساعة التاسعة مساء .

وأشار عاشور إلى أنه أثناء متابعة تنفيذ القرار اليوم تلاحظ وجود استجابة وتعاون من المواطن عدا مقهى ومحل ملابس تم ضبطهم بعد المواعيد المحددة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم وتحرير المحاضر اللازمة لعرضها على النيابة العامة.

كما قاد اللواء دكتور عماد أبو العزايم سكرتير مساعد محافظة الأقصر ، يرافقه اللواء عبد المجيد رضوان مساعد مدير أمن الأقصر لفرقة الجنوب ، وإبراهيم نصير رئيس مركز ومدينة إسنا، حملة على المحلات التجارية والمقاهي بمدينة اسنا، لمتابعة الالتزام بقرارات الحظر وتحقيق الانضباط العام.

وخلال الحملة تم المرور على شارع البحر القديم وشارع البحر الجديد وشارع أحمد عرابي والشوارع المتفرعة، ورصدت الحملة التزام عدد من المحلات التجارية والمقاهي والكافتيريات بقرار الغلق.

وأيضا تم ضبط ١٠ محلات تجارية مخالفة للقرار وتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضدها، كما تم تحرير ٨ محاضر إشغال طريق و ٤ محاضر بائع متجول، و ٥ محاضر نظافة عامة، وتنفيذ ٢١ إزالة إدارية ، وتحرير محضري مضبوطات متنوعة.

كما شدد السكرتير العام على الأجهزة التنفيذية والإشغالات باتخاذ الاجراءات القانونية لكل من يخالف قرار رئيس مجلس الوزراء وسيتم المرور يوميا خاصة على المقاهي واماكن التجمع وذلك حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

فيما أوضح العقيد احمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية شمال الاقصر أنه شنت السلطات المحلية لمركز ومدينة الزينية بالتنسيق مع شرطة المرافق حملة مكبرة لمتابعة مدى الالتزام بتطبيق قرارات مجلس الوزراء وأسفرت الحملة عن غلق 4 محال تجارية ومقهى مخالفة لمواعيد الغلق المقررة .

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .