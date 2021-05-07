الصين تتعهد بمواصلة تصحيح مشاكل بمنصات الشركات الالكترونية

قالت الإدارة الحكومية لتنظيم الأسواق في الصين عقب اجتماع عقد اليوم الجمعة إنها سوف تركز عمليات الفحص على تلك المنصات الالكترونية التي بها مشاكل واضحة، حيث تعهدت بمواصلة المضي قدما لتصحيح عمل القطاع.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الإدارة المعروفة اختصارا باسم "سامر" تلزم الجهات الرقابية المحلية للأسواق بدعوة المنصات الالكترونية بإجراء عمليات فحص ذاتية وأن تتابع عن كثب تقدمها في عملية التصحيح.



وتضيق "سامر" بشدة الخناق على المنصات التي تنتهك القواعد في خضم حملة صارمة ضدها.



وأواخر الشهر الماضي، أبلغ مسؤولون صينيون 13 من كبرى شركات التكنولوجيا في البلاد بـ "تصحيح مشاكل كبيرة" بمنصاتها الالكترونية.



ومن بين هذه الشركات تينسينت و بايت دانس وشركات التكنولوجيا المالية التابعة لمجموعة بايدو، ووجيه دي دوت كوم/ ومايتوان، وديدي.