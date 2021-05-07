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أعلن أحمد سامي، المدير الفني لسموحة، رغبته في إنهاء صفقة مصطفى فتحي، لاعب الفريق والمعار من نادي الزمالك لنهاية الموسم.

وكان الزمالك قد حقق فوزا غاليا على سموحة بنتيجة 2-1 في اللقاء الذي أقيم على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 20 للدوري الممتاز.

وقال أحمد سامي في تصريحات للمؤتمر الصحفي: «مصطفى فتحي نعتمد عليه بشكل أساسي وفخور به ونريد شرائه من الزمالك».

وأضاف: «الزمالك يملك كتيبة مميزة من اللاعبين يشكلون فوارق فردية مثل شيكابالا كذلك بنشرقي وأوباما».

وتابع سامي:"بدأنا المباراة بصورة جيدة وضغطنا على الزمالك وأهدرنا فرص ولم يكن هناك توفيق واستطعنا التعادل سريعاً وكنا ندًا للزمالك وتبادلنا السيطرة معه والنتيجة العادلة كانت التعادل».

الزمالك رفع رصيده إلى النقطة 44 في المركز الأول، بينما تجمد رصيد سموحة عند 28 نقطة في المركز السادس.