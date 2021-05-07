أمريكا: إطلاق سراح 5 رهائن خلال احتجازهم في عملية سطو بولاية مينيسوتا

أعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم الجمعة، إطلاق سراح 5 رهائن بعد أن قام مسلح باحتجازهم في أحد المصارف في ولاية مينيسوتا الأمريكية.

وذكرت الشرطة، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية، أن عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي "أف بي أي"، تفاوضوا لأكثر من ثماني ساعات مع المشتبه به الذي احتجز خمسة من موظفي البنك كرهائن في مدينة سانت كلاود.

وأضافت الشرطة أنها أرسلت عددا من عناصرها إلى مصرف "ويلز فاجو"، بعد ورود تقارير عن عملية سطو محتملة، مشيرة إلى احتجاز 5 رهائن في المجمل جميعهم من موظفي البنك، موضحة أنه عقب إطلاق سراح الرهائن قام عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي باقتحام البنك واعتقلوا المشتبه به.