مسئول إيطالي: الوضع الصحى فى إيطاليا يتحسن بشكل ملحوظ

قال رئيس المجلس الأعلى للصحة الإيطالي فرانكو لوكاتيللي، اليوم الجمعة، إن وضع حالة الطوارئ الصحية فى إيطاليا يتحسن بشكل ملحوظ، مشددا فى الوقت نفسه على ضرورة الاستمرار بنفس الحرص حتى النهاية.



وأضاف لوكاتيللي، في تصريحات صحيفة أوردتها وكالة الأنباء الإيطالية، "الهدف الذى نسعى إليه جميعا هو استئناف سلسلة الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والترفيهية التي طالما ميزت إيطاليا، وفى نفس الوقت لا ينبغي خفض مستوى الحذر على الرغم من أن معطيات الأسابيع الأخيرة تشير بوضوح إلى انخفاض في انتشار الفيروس وتأثيره على الخدمات الصحية المحلية، لذا دعونا نتذكر أنه قبل أسابيع قليلة فقط كان لدينا أكثر من 3700 سرير مشغول في العناية المركزة، واليوم نحن أقل بكثير من الـ2500 سرير".



وواصل أخصائي أمراض الدم "تُظهر النسبة بين تحاليل الكشف الإيجابية عن العدوى وإجمالي التحاليل التي يتم إجراؤها أيضا اتجاها واضحا نحو التراجع، وهذه النتائج تمت بفضل التضحيات التي قدمها كل شخص يحترم المؤشرات المقدمة لمختلف نطاقات المخاطر التي تميز أقاليم البلاد، وكذلك بسبب العدد المتزايد للأشخاص المحصنين باللقاحات".