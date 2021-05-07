 السكة الحديد توقف تشغيل 17 قطارا بدءًا من 22 مايو لرفع معدلات الآمان - بوابة الشروق
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السكة الحديد توقف تشغيل 17 قطارا بدءًا من 22 مايو لرفع معدلات الآمان

أحمد سعداوي
نشر في: الجمعة 7 مايو 2021 - 3:57 م | آخر تحديث: الجمعة 7 مايو 2021 - 3:57 م
أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن إيقاف بعض القطارات بالوجهين القبلي والبحري مؤقتا اعتبارا من يوم 22 مايو الجاري، وذلك في إطار خطة الهيئة لإنهاء مشروعات تطوير نظم الإشارات بنهاية العام 2021 لرفع معدلات سلامة القطارات على الخطوط.

وأوضحت الهيئة، في بيان، أنها قررت وقف بعض القطارات بالوجهين البحري والقبلي التي تؤثر على تنفيذ البرنامج الزمني لتطوير نظم الإشارات، وهم 7 قطارات بالوجه البحري أرقام: ١٢٠٤/١٣٣/١٢٠٢/١١٥٧/١١٥٦/١١٥٣/١١٥٢. بالإضافة إلى 10 قطارات بالوجه القبلي وهم: ٧١١/٧٠٦/٧٧٧/٧٧٦/٨٣٢/١٠٠٥/١١٨٨/١١٨٧/١٦٧/١٦٦.

وأشارت الهيئة إلى تعديل مواعيد بعض القطارات بالوجهين البحري والقبلي وهم ٧ قطارات بالوجه البحري: ١٠٠٨/٢٠٠٨/٩٣٦/٩٤٩/١٢٠٣/٣٥/٣٦، و٥ قطارات بالوجه القبلي وهي: ١٦٣/٨١/٧١٨/١٠٠٧ /٩٧٥، زامتداد مسير 4 قطارات بالوجه القبلي وهي ٩٧٤/٩٧٥/٧١٤/٧١٧، وقطارين بالوجه البحري وهي ٨٠٩/٨١٠.

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