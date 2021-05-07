محافظ شمال سيناء يتابع إغلاق المحال التجارية والمقاهي

يتابع محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء إغلاق المحال التجارية والمقاهي والمولات التجارية في الموعد المحدد.

وأشار أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة، إلى متابعة لجان من مجالس المدن بالتعاون مع قوات الشرطه تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء، وإغلاق المحال التجارية والمولات والمقاهي في الساعة التاسعة مساء.

وناشد الغندور، أصحاب المحال التجارية والمولات والمقاهي بالالتزام بالمواعيد المحددة، لافتا إلى أنه في حالة المخالفة سيتم تطبيق القانون على المخالفين.

وكان رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارا بغلق المحال والمولات التجارية والمقاهي والكافتيريات والمطاعم ودور السينما والمسارح وما يماثلها في الساعة 9 مساء اعتباراً من اليوم الخميس، للعمل على الحد بصورة كبيرة من التزاحم الكبير في هذه المنشآت.