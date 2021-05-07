حملة أمنية بالعاشر من رمضان لمتابعة غلق المحلات التجارية

شنت الأجهزة الأمنية بالعاشر من رمضان، بالشرقية، منذ قليل، حملة مكبرة؛ لمتابعة تنفيذ قرارات الغلق التي أقرتها الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا.

كان مجلس الوزراء أقر غلق المحال والمولات التجارية والسينمات والمسارح في تمام التاسعة مساءً، بداية من اليوم ولمدة أسبوعين؛ لمنع انتشار فيروس كورونا.

واستهدفت الحملات مراجعة مدى التزام أصحاب المحال التجارية والأنشطة بقرار الغلق، وكذا رفع الإشغالات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

قاد الحملة اللواء أيمن هنداوي، مساعد مدير أمن الشرقية لفرقة العاشر، والعميد أحمد العجوز مأمور قسم شرطة أول، والعميد مصطفى عرفة، رئيس فرع البحث الجنائي بالعاشر، والعميد تامر مكاوي، مأمور قسم شرطة ثان العاشر، والعقيد أمير وديع، مدير تأمين شرطة العاشر، والرائد محمد أسامة، رئيس مباحث قسم شرطة أول العاشر، والرائد محمد عبدالغفار، رئيس مباحث قسم شرطة ثان العاشر، والرائد محمد اشرف خشنية، رئيس مباحث قسم شرطة ثالث العاشر، والنقيب محمد جمال، من وحدة مرور العاشر، والرائد كريم العمري، والرائد محمود الشاهد، والنقيب هشام نجم، والنقيب أحمد خالد عبدالظاهر.