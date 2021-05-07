نقيب الموسيقيين ينعي الموسيقار الكبير جمال سلامة

نعى أمير الغناء العربي هاني شاكر نقيب الموسيقيين ومجلس النقابة وأعضاء الجمعية العمومية بخالص الحزن والأسي، الموسيقار الكبير جمال سلامة الذي رحل عن عالمنا منذ قليل.

وكان نقل الموسيقار جمال سلامة منذ أيام، إلى مستشفى الهرم عقب إصابته بفيروس كورونا.

يذكر أن الموسيقار جمال سلامة من مواليد الإسكندرية 5 أكتوبر 1945، ونشأ فى عائلة فنية، فوالده حافظ أحمد سلامة كان مؤلفًا للموسيقى السيمفونية، وأخوه ملحنًا وعازفًا لآلة الأكورديون بفرقة سيدة الغناء العربي أم كلثوم، وباقي عائلته الفنية كانوا يعملون بالمجال الفني.

درس الموسيقى منذ الصغر وتخصص في آلة البيانو ثم التأليف الموسيقى في كونسرفتوار القاهرة بأكاديمية الفنون على يدى نخبة ممتازة من أفضل الأساتذة المصريين والأجانب كما درس في كونسرفتوار تشايكوفسكي بموسكو، وحاز منها على أعلى شهادة في التأليف الموسيقي المعادلة لدرجة الدكتوراه. ‏ ‏

حصل على دبلوم المعهد القومي العالي للموسيقى من كونسرفتوار القاهرة ‏وعمل عضو هيئة تدريس كونسرفتوار القاهرة بأكاديمية الفنون، كما شغل عضوية لجنة الموسيقى بالمجلس الأعلى للثقافة، وتولى قيادة الفرقة القومية للفنون الشعبية، كرمته وزارة الثقافة فى مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية فى نوفمبر الماضى.