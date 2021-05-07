تحرير 15 محضر مخالفة قرار مواعيد الغلق بكفر الدوار

في إطار تنفيذ قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بشأن مواعيد غلق المحلات التجارية في التاسعة مساءً، ضمن إجراءات مواجهة فيروس "كورونا المستجد"، وكذلك تعليمات اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات لضبط وردع المخالفين.

قامت مساء اليوم الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار؛ برئاسة اللواء مهندس أحمد علي مرزوق، بالتعاون مع قسم شرطة كفر الدوار، بتحرير ١٥ محضر مخالفة قرار مواعيد غلق المحلات، والتحفظ على المخالفين من خلال قسم شرطة كفر الدوار لعرضهم على النيابة العامة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

جاء ذلك خلال حملة مكبرة قامت بها الوحدة بإشراف من خالد الزقم نائب رئيس المدينة، بالتعاون والتنسيق مع قسم شرطة كفر الدوار بقيادة العميد عادل محبوب مأمور القسم، والمقدم أحمد المسيري رئيس مباحث قسم شرطة كفر الدوار، للمرور على المحلات التجارية بعدد من مناطق المدينة من بينها "السناهرة، شارع الجيش، شارع المحكمة، الحدائق، الميزانة، المهاجرين، وسط البلد، شارع أحمد عرابي، شارع بورسعيد، سيدي شحاتة، والتمليك"، للتأكد من التزامها بمواعيد الغلق في يومها الأول، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما أسفرت الحملة عن تحرير محضر لمقهى، ومصادرة عدد ١٠ شيشة من خلال قسم الإشغالات بالوحدة، نظرًا لعملها بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء الخاصة بحظر تقديم "الشيشة" بالمقاهي، ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس "كورونا المستجد".

وفي سياق متصل؛ قامت الوحدات القروية التابعة للمركز بالمرور على المحلات التجارية بنطاق القرى التابعة لها، للتأكد من التزامها بالمواعيد المقررة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

من جانبه ناشد "رئيس المدينة" المواطنين بضرورة الالتزام بقرارات مجلس الوزراء حفاظًا علي صحتهم وسلامتهم، مشيرًا إلى تكثيف الحملات بنطاقي المدينة والمركز خلال الأيام المقبلة، وتطبيق الغرامات الفورية علي غير الملتزمين بقرارات مجلس الوزراء واللجنة العليا لإدارة أزمة "كورونا"، والتعامل الفوري والحاسم مع أية مخالفات، والمنع الكامل لسرادقات الأفراح والعزاء أو التجمعات، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.