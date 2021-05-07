تخفيف القيود والإغلاق على متلقي اللقاح ضد كورونا في ألمانيا

وافق مجلس الولايات في ألمانيا "بوندسرات"، اليوم الجمعة، على مشروع قانون يسمح لمن تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، أو الذين تعافوا من المرض، بقضاء عطلة نهاية الأسبوع دون قيود، ومن المتوقع أن يوقع الرئيس الألماني مشروع القانون، لينشر في الجريدة الرسمية بحلول نهاية اليوم.

وكان البرلمان الألماني "بوندستاج"، قد وافق على مشروع القانون يوم أمس الخميس ويقضي مشروع القانون بالسماح للأشخاص الملقحين بالالتقاء في تجمعات غير محدودة، ولن يتم احتسابهم ضمن العدد الإجمالي عند مقابلة آخرين لم يتم تطعيمهم.

وسيتم كذلك إلغاء القيود المفروضة على الخروج من المنزل بعد العاشرة مساءً بالنسبة للأشخاص الذين تم تطعيمهم باللقاح أو المتعافين إلا أنه يتعين عليهم ارتداء الكمامه وقواعد التباعد الاجتماعي.