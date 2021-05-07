تشميع 5 محال لمخالفتها تطبيق قرارات الحكومة بكفر الشيخ

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه تابع الحملات المتعددة التي شهدتها مدن ومراكز محافظة كفر الشيخ اعتبارا من الساعة التاسعة، من مساء الخميس، ومع اللحظات الأولى لبدء تنفيذ القرارات الصادرة عن اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد بمجلس الوزراء.

وقاد اللواء ياسر حفناوي،السكرتير العام المساعد، حملة مكبرة رافقه خلالها اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، واللواء جمال سامون، نائب مدير الأمن، بدأت الحملة من شارع الخليفة المأمون شرق كفر الشيخ، وشملت عدد من الشوارع بالإضافة لحملة مماثلة شملت شوارع غرب العاصمة، وتفقد السكرتير العام المساعد، لعدد من المحال "سوبر ماركت" والتأكد من تطبيق كافة الاجراءات بها والتقى مع عدد من المواطنين والمارة مؤكدا على أهمية ارتداء الكمامة حرصا على سلامتهم، وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع 5 محلات مخالفة، وتراوحت قرار العلق بين 48 ساعة وأسبوع.

كما شهدت شوارع مدينة كفر الشيخ كولات أمنية وتفقد ومتابعة اللواء خالد العزب ، مدير الأمن لأعمال الحملات في ظل التعاون بين اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ومدير الأمن، كما قاد رؤساء المدن حملات مماثلة بالمدن لمتابعة غلق المحال وتطبيق قرارات مجلس الوزراء في هذا الشأن.

وشدد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ علي ضرورة الالتزام بتطبيق كافة القرارات الصادرة والتي تشمل غلـق كـل المحال والمقاهي والمطاعم مع السماح للمطاعم بتوصيل الطلبات للمنازل بعد 9 م وذلك اعتبارا من اليوم ولمدة أسبوعين حتى 21 مايو 2021، مع استثناء محال السوبر ماركت والبقالة والأفران والمخابز والصيدليات، مشيراً إلى قيام جميع رؤساء المراكز والمدن ورؤساء القرى بتنفيذ حملات وجولات مماثلة كلاً فى موقعه لتطبيق كافة القرارات الخاصة بالإغلاق خلال المواعيد المحددة بجميع مراكز ومدن المحافظة.