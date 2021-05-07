الرئيس الأمريكي: تحديث البنى التحتية سيمكنا من الحفاظ على المكانة الريادية

دافع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن خطته الاستثمارية الضخمة لتحديث البنى التحتية، مشددا على أن تنفيذها لا بد منه لتمكين الولايات المتحدة من الحفاظ على مكانتها الريادية في العالم في مواجهة الصين.

وقال بايدن في خطاب ألقاه في مدينة ويستليك، حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية، "إن الهدف هو إعادة بناء أمريكا، وتعزيز اقتصادنا حتى نتمكن من أن نكون أكثر قدرة على المنافسة في جميع أنحاء العالم"، محذرا من أن الصينيين يستثمرون مئات مليارات الدولارات.

وأضاف أن الحقيقة هي أننا فشلنا على مدى نصف قرن، لم نستثمر المبالغ اللازمة في البنى التحتية.

وأوضح أنه يعتزم تمويل هذه الخطة التي تزيد كلفتها عن ألفي مليار دولار ويستغرق تنفيذها ثماني سنوات،من خلال زيادة الضرائب على الشركات من 21% إلى 28%.