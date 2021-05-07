محافظ الجيزة يتفقد أعمال التطوير بشارع النيل السياحي للوقوف على نسب التنفيذ

تفقد محافظ الجيزة أحمد راشد، نسب تنفيذ أعمال التطوير بشارع النيل نطاق أحياء الدقي والعجوزة، وذلك للوقوف على الوضع الحالي للأعمال وانتظامها خلال الفترات المسائية في إطار المتابعات الدورية للمشروعات الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة.

ووجه المحافظ ، خلال جولته التي استمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، الشركة المنفذة بالإسراع من وتيرة الأعمال للانتهاء منها وفقا للجدول الزمني المحدد لها مع زيادة ورديات العمل ورفع المخلفات أولا بأول نظرا للأهمية الحيوية لذلك المحور المروري الهام.

كما كلف المحافظ الأحياء المختصة بالمتابعة الدورية للأعمال وتذليل أي عقبات وعدم السماح بوجود تعديات للمنشآت بمسار ممشي كورنيش النيل مع المراجعة الدقيقة للأعمال الجاري تنفيذها لضمان إنهائها بالشكل الأمثل.

رافق المحافظ، خلال الجولة، اللواء علاء بدران السكرتير العام واللواء تامر ابو النجا رئيس مدينة الجيزة ورئيس جهاز التفتيش ورئيس هيئة النظافة ورؤساء أحياء العجوزة والدقي.