نائب وزير السياحة والآثار تتابع جاهزية مدينة شرم الشيخ لاستقبال الموسم السياحي الصيفي

أجرت غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، اليوم الجمعة جولة تفقدية بمدينة شرم الشيخ، لمتابعة سير عمليات تطعيم العاملين بالقطاع السياحي بالأمصال المضادة لفيروس كورونا المستجد.

ورافق نائب وزير السياحة والآثار خلال الجولة المهندسة إيناس سمير، نائب محافظ جنوب سيناء، والدكتور أيمن رخاـ وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، ومحمد حجاج، مدير عام الإدارة العامة لتراخيص المنشآت الفندقية بالإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار، وعددًا من ممثلي مكتب الوزارة بشرم الشيخ.

وتفقدت نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، عددًا من مراكز التطعيم المؤقتة التي توجد داخل الفنادق، والمخصصة لتطعيم العاملين بقطاع السياحة بالمحافظة، بالإضافة إلى تفقد عدد من المنشآت السياحية والفندقية للتأكد من مدى جاهزيتها لاستقبال الموسم السياحي الصيفي.

وأشادت نائب الوزير، بالجهود الذي تبذلها الفرق الطبية في تطعيم العاملين بالقطاع السياحي.

وأكدت أن أعمال التطعيم الخاصة بالعاملين في القطاع السياحي بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء تسير وفقًا للخطة الموضوعة، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، والغرف الفندقية بالمحافظتين، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من تطعيم جميع العاملين بالقطاع في المحافظتين في القريب العاجل.

وأوضحت نائب الوزير، أن الدولة المصرية تحرص على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، لبث رسالة طمأنة للسائحين بأمان المقصد السياحي المصري، والحفاظ على سلامة العاملين بالقطاع والمواطنين والسائحين.

وتلقت نائب الوزير، اللقاح المضاد لفيروس كورونا بأحد المراكز الطبية المخصصة لتطعيم العاملين بمدينة شرم الشيخ، وحثت العاملين بالإسراع في تلقي التطعيم حفاظًا على سلامتهم، وأمان المقصد السياحي المصري.

وعلى هامش الزيارة ناقشت غادة شلبي نائب وزير السياحة والأثار، والمهندسة إيناس سمير، نائب محافظ جنوب سيناء، مدى جاهزية المنشآت السياحية والفندقية بمدينة شرم الشيخ لاستقبال الموسم السياحي الصيف.

كما تفقدت نائب الوزير لشئون السياحة، بعض من هذه المنشآت للتأكد من جودة الخدمات السياحية المقدمة بها، ومدي التزامها بضوابط السلامة الصحية المقررة.