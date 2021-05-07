السيطرة على حريق مخزنين فى جزيرة الذهب بالجيزة

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة على حريق بمخزنين في جزيرة الدهب بالجيزة حيث أتت النيران على محتويات مخزن سوبر ماركت وآخر للتكييفات.



تلقت غرفة النجدة بلاغا باندلاع حريق في مخزن سوبر ماركت بشارع الكولدير في جزيرة الدهب بالجيزة، دفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ 5 سيارات إطفاء حيث تبين اشتعال الحريق في الطابق الارضي يغرفة مخصصة كمخزن لسوبر ماركت وفرضت القوات كردونا أمنيا بمحيط الحريق، قبل أن يتلاحظ لهم تمدد ألسنة اللهب إلى شقة كائنة بالطابق الأول، الذي يعلو مخزن السوبر ماركت، مستخدمة كـ “مخزن للتكييفات”.



وأجرت القوات عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيق، وانتداب خبراء الأدلة الجنائية لفحص موقع الحريق وإعداد تقريرًا حول سبب نشوبه وتحديد نقطة البداية والنهاية.