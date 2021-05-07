تضامن الأقصر تكرم 30 طفلا من حفظة القرآن الكريم

كرمت مديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر، اليوم الخميس، ٣٠ طفلا من حفظة القرآن الكريم كاملا، كما تم توزيع عدد كسوة عيد الفطر المبارك على ٣٠٠ آخرين في إطار الدور المجتمعي الذي تقوم به المديرية.

وقال صبري عبد الحميد، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر، إنه تم توزيع كسوة العيد كاملة على الأطفال وعددهم ٣٠٠ طفل من القرى النائية ومن المناطق الأكثر احتياجا مشيرًا إلى أنه تم مراعاة أعمار الأطفال واختيار ملابس وأحذية بجودة عالية لرسم الابتسامة على وجوههم، تزامنا مع حلول عيد الفطر المبارك.

وأضاف صبري أنه تم إهداء شهادات تقدير لتكريم ٣٠ طفلا وطفلة من حفظة القرآن الكريم كاملا بجانب توزيع مبالغ مالية وشهادات تقديرا تشجيعا لهم، كما تم تكريم عددا من المحفظين.