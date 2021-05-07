الكويت تدين الممارسات الإسرائيلية من عملیات تھجیر وإخلال في القدس الشرقیة

أعربت دولة الكويت، الیوم الجمعة، عن إدانتها واستنكارها الشدیدین لمواصلة إسرائیل بناء المستوطنات وما تمارسه من عملیات تھجیر وإخلال في القدس الشرقیة ولاسیما في الشیخ جراح.

وأكدت وزارة الخارجية الكويتية، في بیان أوردته وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، خطورة عملیة بناء المستوطنات والاستمرار فیھا لمخالفتھا مبادئ القانون الدولي ونسفھا للجھود الدولیة الرامیة إلى الوصول لحل نھائي للصراع الدائر في الشرق الأوسط إضافة إلى تھدیدھا للاستقرار في المنطقة.

ورحبت الوزارة في ھذا الصدد بالبیان الصادر عن مجموعة من الدول الأوروبیة (بریطانیا - ألمانیا - فرنسا - إیطالیا - إسبانیا) والذي دعت فیه إسرائیل إلى تعلیق قرارھا بالمضي قدما في بناء المستوطنات وإنھاء سیاسة توسیع المستوطنات في الضفة الغربیة المحتلة ووقف عملیات الإخلال والتھجیر في القدس الشرقیة ولاسیما في الشیخ جراح.

واختتمت الوزارة بالتأكید على ضرورة مضاعفة جھود المجتمع الدولي لحمل إسرائیل على وقف مثل ھذه القرارات الأحادیة وتھیئة الأجواء لاستئناف مباحثات السلام وصولا إلى الحل النھائي القائم على قرارات الشرعیة الدولیة و مبادرة السلام العربیة وحل الدولتین.