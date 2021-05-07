ربما تكون العنصر الغذائى الذى لا يلتفت إليه الإنسان رغم فوائده الجمة. الألياف تساعد فى الحفاظ على مستوى السكر فى الدم فى حالة ثبات وتتدخل للتخلص من الكولستيرول فى الجهاز الهضمى وتدعم عمل الأمعاء وحركتها الدورية التى تسهل الهضم والامتصاص ثم الإخراج.

ثلاثون جراما يوميا من الألياف الغذائية تكفيك لتساهم فى العديد من العمليات الحيوية فى الجسم دون أن تشعر بها، فالواقع أنك تأكل الألياف ولا تهضمها بل هى تخرج كما هى بعد أن تكون قد أدت المطلوب منها بكل كفاءة.

< الألياف النباتية هى التى تربط خلايا النباتات لهيكل واحد فهى تمثل جدران الخلايا، تلك الألياف النباتية لا تتأثر بالانزيمات الهاضمة التى تؤثر على الكربوهيدرات فى الجهاز الهضمى. الألياف النباتية توجد فى كل ما تتناوله من خضراوات وفاكهة. تتنوع ما بين تلك التى يمكن أن تذوب فى الماء أو لا تذوب وتظل على حالها حتى يتخلص منها الجهاز الهضمى فى عملية الإخراج الحيوية.

< تحقق الألياف الغذائية الكثير من المهام الحيوية. أول ما تفعله هو تنظيف الجسم من السموم فالألياف تلتصق بها أنواع مختلفة من مخلفات العمليات الحيوية التى قد يكون بعضها ساما لتخرج مع الألياف فى عملية الإخراج. لذا فالألياف تعد أحد دفاعات الجسم فى مواجهة السرطان خاصة سرطان الصدر.

< تتغذى البكتيريا الحميدة على الألياف الأمر الذى يساهم فى تكاثرها بصور أسرع وأكبر. تلك الباكتيريا مسئولة عن تصنيع العديد من الانزيمات والفيتامينات اللازمة للإنسان الأمر الداعم بقوة للجهاز المناعى.

< الألياف تمتص الكثير من الماء الأمر الذى يسبب انتفاخا وبالتالى تعطيك الإحساس بالامتلاء والشبع فلا تضطر للاستهلاك الأكثر من السعرات الحرارية التى تتسبب فى زيادة الوزن.

< الألياف الغذائية من الشوفان والشعير على سبيل المثال تتحد فى صورة ما مع الأملاح التى تستخدمها الكبد. الناتج هو إعاقة تكوين الكولستيرول ومقاومة زيادة نسبته فى الدم.

< الأثر الجيد الذى تمارسه الألياف على مستوى الجلوكوز فى الدم يعد أحد فوائدها التى يجب أن ينتبه إليها مريض السكر فى إعداده لنظام غذائه خاصة إذا كان بمقدوره أداء الفريضة فى شهر رمضان.

< عليك أن تختار دائما الطعام الذى يوفر لك أكبر قدر ممكن من الألياف بما يتناسب أيضا مع ما تشتهيه من ألوان الطعام لذا عليك أن تحاول دائما معرفة قدر ما تحتويه الخضراوات والفاكهة من ألياف غذائية.

ــ من الفواكه على سبيل المثال: يحتوى التين المجفف على نسبة عالية من الألياف ففى كل مائة جرام منه ٩٫٣ جرام ألياف. أما الأفوكادو فإن مائة جرام تحتوى على ٥٫٢ ألياف. بينما الكمثرى فإن مائة جرام منها تحتوي على ٣٫٢ جرام ألياف، عصير التفاح لا يحتوى إلا على ٫٢ جرام أليافا فقط.

ــ من الحبوب الكاملة يأتى خبز الشعير الكامل على رأس القائمة، يليه الشوفان ويحسن دائما لهواة أنواع المكرونة أن يلجئوا لتلك المصنوعة من الحبوب الكاملة.

ــ فى البذور والمكسرات تبدأ القائمة بحبوب السمسم والشيا يليها جوز الهند واللوز.

ــ فى الخضراوات تأتى الكيل على رأس القائمة فى احتوائها أعلى نسبة ألياف غذائية تليها البسلة ثم الجزر.