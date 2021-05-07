محافظ المنيا يقود حملة لمتابعة الالتزام بمواعيد الغلق الجديدة

إغلاق أحد المقاهي والتحفظ علي سيارة أجرة وتحرير محاضر لمواطنين ومحال تجارية مخالفة
قاد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد، مساء الخميس، حملة مكبرة مفاجئة على المحال التجارية والمقاهي والكافيتريات، لمتابعة مدي الالتزام بالتعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء، بمواعيد الغلق الجديدة المقررة، والتي وضعتها الدولة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.
رافق المحافظ، خلال جولته، العقيد محمد صلاح رئيس المدينة، وشرطة المرافق وعدد من الجهات المعنية، حيث شملت الجولة المرور على المحال التجارية والمقاهي والكافتيريات، بأحياء شمال وجنوب ووسط المدينة وطريق مصر أسوان الزراعي.
قال المحافظ، إن هناك توجيهات من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتكليفات من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ،بتطبيق مواعيد الغلق الجديدة وتفعيل القانون على غير الملتزمين، لافتاً إلى أن تطبيق الإجراءات الوقائية التي أعلنتها الدولة هو السبيل الحقيقي لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
ووجه المحافظ، الوحدة المحلية بتحرير عدد من المحاضر للمحال التجارية المخالفة لمواعيد الغلق، كما تم غلق وتشميع أحد المقاهى المخالفة بجوار أبراج الأوقاف بماقوسة على الطريق الزراعى، وذلك لمخالفته مواعيد الغلق إضافة لعدم وجود ترخيص له.
كما وجه المحافظ المرور، بالتحفظ على سيارة أجرة وسائقها على طريق مصر أسوان الزراعى أمام مدخل مدينة المنيا الجنوبى وذلك لقيادته السيارة وهو دون السن القانوني، كما تم تحرير عدد من المخالفات لمواطنين لعدم التزامهم بارتداء الكمامة، بالإضافة لسحب تراخيص عدد من السيارات المخالفة بالالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية .
ووجه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، بالتنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية المعنية للتأكد من الالتزام بتطبيق مواعيد غلق المحلات الجديدة، وتفعيل دور لجان المتابعة بكل مركز ومدينة وحي لتكثيف الحملات المفاجئة على كافة المحال التجارية للتأكد من التزام أصحابها.
وناشد المحافظ المواطنين بالالتزام بالقرارات ومواعيد الغلق مع تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، حفاظا على صحتهم وسلامتهم .
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء قد أعلن أنه من الخميس 6 مايو ولمدة أسبوعين وحتى 21 مايو ، سيكون مواعيد غلق المحال والمولات والكافيهات والسينما والمسارح 9 مساء .