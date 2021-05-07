أمريكا: حقن حوالي 252 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا حتى الآن

أعلنت هيئة المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الخميس، أن حوالي 252 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا تم حقنها في الولايات المتحدة حتى الآن.



وأضافت الهيئة الأمريكية، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم أن 251 مليونا و973 ألفا و752 جرعة إجمالية من اللقاحات تم حقنها بالولايات الأمريكية، ما يشكل حوالي 78% من إجمالي 324 مليونا و610 آلاف و185 جرعة تم تسلمها.



وأوضحت "سي إن إن" أن ما يقارب 2.4 مليون جرعة تم حقنها منذ أمس الاربعاء.



وأكدت السلطات الصحية الأمريكية أن حوالي 149.5 مليون شخص في الولايات المتحدة، ما يقارب 45% من السكان، تلقوا على الأقل جرعة واحدة من اللقاحات.