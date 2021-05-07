صحة قنا تحتفل باليوم العالمي لنظافة الأيدي بحلقات التوعية والإرشاد بالمستشفيات

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أكد الدكتور راجي تاوضروس صالح وكيل وزارة الصحة بقنا، أهمية النظافة العامة والنظافة الشخصية في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين ووقايتهم من الأمراض المعدية.

وناشد المواطنين بضرورة الالتزام باتباع العادات الصحية السليمة لغسل اليدين والتي تسهم في الحد من انتشار الأمراض وسرعة القضاء عليها، مؤكدا أن الوقاية من العدوى ومكافحتها بما في ذلك نظافة اليدين مهم جدا في تحقيق الرعاية الصحية الشاملة.

وحث وكيل صحة قنا، جميع العاملين بالقطاع الصحي بالمحافظة على ضرورة تحقيق إجراءات فعالة لنظافة اليدين في منافذ تقديم الخدمات الطبية ونقاط الرعاية الصحية المختلفة بالمحافظة بما يسهم في الحد من فيروس كورونا.

وتزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للنظافة، أمر "تاوضروس" بعقد العديد من حلقات التوعية والإرشاد للعاملين بالقطاع الطبي ومستشفيات المحافظة العامة والمركزية.

وذكرت الدكتورة رانيا الشهير مدير إدارة مكافحة العدوي بالمديرية أنه تم بالفعل عقد ندوات توعية بمراكز نقادة وفرشوط وأبوتشت وقنا ودشنا حول التوعية بضرورة الاهتمام بغسل الأيدي وتم توضيح الدور الهام لذلك بما يسهم في تقليل انتشار الأمراض والحد من الفيروسات والتي في مقدمتها فيروس كورونا المستجد والطرق الصحيحة لغسل الأيدي.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية خصصت هذا اليوم سنويا من أجل رفع وعى لدي المواطنين وحثهم على غسل الأيدي لوقايتهم وحماية أسرهم.