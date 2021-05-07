ضبط 34 ألف عبوة أدوية ومنشطات مجهولة بمخزن غير مرخص في الإسكندرية

تمكنت شرطة التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، من ضبط 34 ألف عبوة أدوية ومنشطات متنوعة، مجهولة المصدر، داخل مخزن "بدون ترخيص"، كائن في نطاق دائرة قسم شرطة محرم بك، دون أن تتوافر به الاشتراطات الصحية الواجبة لأماكن تخزين وتداول الأدوية.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا، بورود معلومات سرية حول قيام صاحب مخزن، بمزاولة نشاطًا غير مشروع في مجال الغش التجاري، من خلال تخزين كميات كبيرة من الأدوية والمنشطات المستوردة "أجنبية الصنع" غير مسجلة بالجهات المختصة.

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تم استهداف المخزن وضبط المدير المسئول عنه، وبتفتيش أروقته عثر على المضبوطات، بدون مستندات أو فواتير، تفيد مشروعية حيازتها،. بقصد طرحها للبيع في الأسواق.

ووفقًا لبيان أمني، الخميس، تم تحريز المضبوطات، وتحرير محضر بالواقعة، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لتباشر التحقيق.