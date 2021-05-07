السيطرة على حريق بسيارة أعلى كوبرى بالمنوفية

تمكنت قوات الحماية المدنية صباح اليوم من السيطرة على حريق نشب بأحد السيارات أعلى كوبرى الباجور بالمنوفية.



البداية عندما تبلغ للأجهزة الأمنية بنشوب حريق بسيارة أعلى كوبرى الباجور بالمنوفية على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لمحل البلاغ، وتمكنت من السيطرة على الموقف وإخماد النيران، وتبين نشوب حريق بسيارة ملاكى قيادة أحد المواطنين محملة بعدد (2) إسطوانة غاز الأكسجين، نتيجة حدوث تسرب في إحداهما ما أدى إلى انفجار الاسطوانتين ونشوب حريق بالسيارة.



وأسفر ذلك عن إصابة قائد السيارة بجروح وكدمات وإصابة نجله بحروق بسيطة وتم نقلهما للمستشفى لتلقى العلاج، وكذا حدوث تلفيات بالسيارة، بسؤال قائد السيارة أيد ما سبق.



وأضاف بقيامه بتعبئة إسطوانتى الأكسجين من أحد المصانع بمدينة النوبارية بالبحيرة لتوصليهما إلى أحد ألأشخاص بمدينة الباجور مقابل مبلغ مالى، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.