مركبة فضائية تابعة لناسا تنجح في إنتاج الأكسجين على المريخ

في خطوة قد تساعد في تمهيد الطريق لرواد الفضاء لاستكشاف كوكب المريخ، تمكنت مركبة "بيرسيفيرانس" التابعة لناسا لأول مرة على الإطلاق، في توليد غاز الأكسجين على الكوكب الأحمر.

ونجحت المركبة الجوالة في استخدام أداة موكسي MOXIE (تجربة استخدام موارد الأوكسجين على المريخ) لتوليد الأكسجين من غلاف المريخ الجوي الرقيق الذي يهيمن عليه ثاني أكسيد الكربون.

وقد يساعد هذا الاختبار التكنولوجي رواد الفضاء على التنفس بالإضافة لتوفير وقود للصواريخ العائدة إلى الأرض، وفقا لموقع وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا".

وأُجريت تلك العلمية يوم الثلاثاء (20 أبريل)، بعد يوم واحد من أول رحلة جوية لمروحية إنجنيوتي التابعة لناسا، التي سافرت إلى المريخ على متن بيرسيفيرانس.

وقال جيم رويتر، المدير المساعد لمديرية مهام تكنولوجيا الفضاء التابعة لناسا، "هذه خطوة حاسمة لتحويل ثاني أكسيد الكربون إلى أكسجين على المريخ، هناك الكثير من العمل الذي يتعين على أداة موكسي القيام به، ولكن نتائج هذه التكنولوجيا مليئة بالوعود بينما نتحرك نحو هدفنا المتمثل في رؤية البشر على المريخ يوماً ما".

وبحسب موقع "ناسا" فإن موكسب لا تستطيع إنتاج ما يكفي من الأكسجين لإحداث فرق في جهود الاستكشاف المستقبلية، على سبيل المثال، من المحتمل أن يتطلب إطلاق أربعة رواد فضاء من سطح المريخ نحو 15000 باوند (7000 كيلوجرام) من وقود الصواريخ و55000 باوند (25000 كيلوغرام من الأكسجين، وفقاً لمسؤولي ناسا، (يتكون وقود الصواريخ من وقود خاص ومؤكسد يساعده على الاحتراق).

لكن من المحتمل أن يكون خلفاء موكسي أكبر بكثير، ما سيسمح لرواد فضاء "بالعيش خارج الأرض" على المريخ بدلاً من الاعتماد على إمدادات الأكسجين المكلفة القادمة من الأرض.