أصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط، بياناً قال فيه، إن الميناء تعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية، مع 25 سفينة متنوعة.

وأوضح البيان، أن حركة الصادر من البضائع العامة، بلغت 30376 طنا، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 29900 طن، بينما بلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 707 حاويات مكافئة، تشتمل على خضراوات، وحاصلات زراعية، وفواكه، يتم تصديرها، إلى الإمارات والسعودية، وسلوفينيا وألمانيا والهند وإيطاليا، وسنغافورة وكرواتيا وأسبانيا.

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 675 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 2096 حاوية مكافئة،

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 165830 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 84615 طنا، وغادر قطار بحمولة إجمالية 1346 طن قمح، متجه إلى صوامع شبرا، وقطار مكون من 25 عربة بعد أن فرغ 20 حاوية 40 قدما، قادم من السادس من أكتوبر ، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4443 شاحنة.