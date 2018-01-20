السجن 3 أعوام لـ9 متهمين باستعراض القوة بالأسلحة في الإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عوض محمد إبراهيم خليفة، اليوم الخميس، 9 متهمين بالسجن 3 أعوام لكل منهم، لاتهامهم باستعراض القوة بالأسلحة "النارية والبيضاء"، وذلك في القضية رقم 3402 لسنة 2020 جنايات الدخيلة.

تعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد نشوب مشاجرة بالأسلحة النارية والبيضاء بين مجموعة أشخاص، وقيام المتهمين باستعراض القوة في نطاق دائرة القسم.

وجاء بالتحقيقات، قيام كل من: "م.م.ع"، و"ع.ع.م"، و"ع.م.م"، و"إ.م.م"، و"م.م.م"، و"ف.أ.ع"، و"م.ر.ال"، و"ع.ص"، و"أ.ص.ع"، باستعراض القوة والعنف، بالأسلحة النارية والبيضاء، ضد الأهالي في شارع العرب، منطقة الدخيلة.

وأضافت التحقيقات، المدعومة بتحريات المباحث، أنه وعلى إثر بلاغات من الأهالي لشرطة النجدة، تفيد فرض المتهمين لسيطرتهم على المنطقة، وذلك بحيازتهم أسلحة "نارية وبيضاء"، مما ترتب علية بث الرعب وتعريض حياة المواطنين للخطر، وتكدير أمنهم وسلامتهم انتقلت الشرطة إلي موقع البلاغ.

وبفحص الواقعة تبين حيازة المتهمين: الأول، سلاح ناري "فرد خرطوش"، و5 طلقات لذات العيار، والثاني، 3 طلقات "خرطوش"، وسلاح أبيض "سكين"، والخامس، 4 طلقات "خرطوش"، وسلاح أبيض، والتاسع، سلاح ناري "فرد خرطوش"، و3 طلقات، والمتهم الثامن سلاح أبيض "سكين".

وبتقنين الإجراءات، تم إلقاء القبض عليهم، وباقتيادهم إلى قسم الشرطة وتحرير محضر بالواقعة، تم عرضهم على النيابة العامة، والتي قررت حبسهم على ذمة التحقيقات، إلى أن أحيلوا لمحكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها المُقدم، بعضوية المستشارين: محمد جمال شاور، وطارق إبراهيم أبو الروس، وسامح سعيد سمك، وسكرتير الجنايات، محمد صالح.